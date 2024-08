Comune di Catanzaro, si è dimesso l’assessore ai Lavori pubblici Scalise

CATANZARO/ L’assessore comunale a Lavori pubblici e gestione del territorio di Catanzaro Raffaele Scalise si è dimesso dalla carica. Alla base della decisione di Scalise, ingegnere, ci sarebbero, da quanto si è potuto apprendere, motivi personali e professionali. Al suo posto dovrebbe subentrare l’attuale capo di gabinetto Pasquale Squillace. “Nel prendere atto delle dimissioni formalizzate dall’assessore Raffaele Scalise, che ha rimesso le proprie deleghe per motivi di natura professionale – afferma il sindaco del capoluogo Nicola Fiorita – sento il dovere di ringraziarlo per l’impegno profuso in questi primi due anni di amministrazione e per aver messo la firma su importanti progetti e operazioni destinati ad incidere sul futuro di Catanzaro. Gestione del territorio e lavori pubblici rappresentano i settori su cui il Comune di Catanzaro ogni giorno è costretto a fare i conti con tante criticità, legate alla manutenzione di un territorio così esteso come quello del capoluogo, e con le ristrettezze legate alla spesa corrente che attanagliano ormai tutti gli enti locali”. “Tuttavia, l’assessore Scalise – prosegue il sindaco – ha affrontato con entusiasmo e determinazione il proprio incarico, mettendo a disposizione il proprio bagaglio di esperienze e di conoscenze e cercando non solo di risolvere le piccole emergenze quotidiane, ma anche di intercettare risorse e programmare opere e interventi di più ampio respiro. Su queste voglio concentrarmi, ricordando in primis quell’autentico miracolo che è stato l’intervento di riqualificazione dello stadio Ceravolo che ha consentito al Catanzaro, in tempi record per una pubblica amministrazione, di disputare il campionato di serie B e di incassare importanti attestati di stima dagli addetti ai lavori. Altrettanto valore strategico hanno assunto i programmi sull’efficienza energetica, messi in campo per dotare di servizi innovativi le scuole e gli immobili comunali, così come gli investimenti senza precedenti sulla depurazione e sul collettamento fognario in un settore rimasto fermo da troppo tempo. Fino all’ultimo, Scalise ha voluto seguire di persona anche l’idea progettuale legata all’abbattimento del passaggio a livello del quartiere Lido e alla futura realizzazione di una nuova viabilità, grazie al proficuo dialogo avviato con Rfi. Da questa strada già tracciata, l’amministrazione ripartirà per portare avanti gli impegni assunti e aggiungere nuovi tasselli alla visione di una città che vuole crescere attraverso la riqualificazione dei servizi con un’impronta moderna e sostenibile”.