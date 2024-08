I Vigili Fuoco di Catanzaro festeggiano Simone Alessio medaglia di Bronzo alle Olimpiadi e atleta delle Fiamme Rosse (VIDEO)

CATANZARO/ Forte emozione e grande festa al Comando dei Vigili del fuoco di Catanzaro per Simone Alessio, l’atleta delle Fiamme Rosse vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi nel taekwondo categoria -80kg. Alessio, che ha origini calabresi e che ha un legame fortissimo con Sellia Marina, il comune del Catanzarese dove vivono i suoi genitori, è stato ricevuto dal comandante regionale dei Vigili del fuoco Maurizio Lucia e dall’intero corpo provinciale nel quale si è formato e ha mosso i primi passi.

A rendere omaggio ad Alessio, tra gli altri, anche il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, il prefetto Enrico Ricci, il vicepresidente della Regione, Filippo Pietropaolo, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e il sindaco di Sellia Marina, Walter Placida. “E’ un grande momento di piacere”, ha commentato Alessio: “Partendo dal gruppo dei Vigili del Fuoco, tutta la nazionale, la federazione, e portando con me tutte queste persone è giusto – ha proseguito il taekwondoka medaglia di bronzo a Parigi 2024 – che poi ci siano tanti momenti per ringraziare tutti e quindi questo è soltanto un piccolo ringraziamento che faccio”.

Tornando sulla sua impresa alle Olimpiadi, Alessio ha sostenuto: “non parlerò mai di delusione perché nel taekwondo ci sta la sconfitta, perché combattiamo uno contro uno, e se l’altro è stato più bravo devo dire solo che è stato più bravo. E’ arrivata una medaglia olimpica, che è qualcosa di troppo bello. Certo – ha specificato Alessio – non siamo mai soddisfatti: sicuramente punteremo a Los Angeles a chiudere il cerchio con un qualcosa di più”.

Particolarmente emozionato Maurizio Lucia, direttore regionale dei Vigili del fuoco, per il quale il bronzo di Alessio è “un motivo di festa e di grande orgoglio, in questo caso doppio, perché Simone Alessio si è distinto nelle Olimpiadi in quanto atleta delle Fiamme Rosse, cioè la compagine sportiva del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ma c’è da ricordare che lui è cresciuto in questo questo Comando dei Vigili del fuoco di Catanzaro e qui sin da bambino ha avuto la possibilità di veder coltivato il suo talento, poi affermatosi a livello nazionale e internazionale. Per il Corpo nazionale è la prima medaglia olimpica conquistata dalle Fiamme Rosse e quindi – ha concluso Lucia – questo inorgoglisce il Corpo nazionale e inorgoglisce noi calabresi che abbiamo prodotto questo risultato”.

