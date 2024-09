Calcio, ecco i calendari di Eccellenza, Promozione e C5 Serie C1. Mirarchi rieletto alla presidenza del CR Calabria

CATANZARO/ Si è svolta questo pomeriggio, nella Sala Convegni del Comitato Regionale Calabria ed alla presenza del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e del vicepresidente vicario Christian Mossino, l’Assemblea Ordinaria Elettiva del C.R. Calabria, che ha sancito la rielezione alla presidenza di Saverio Mirarchi. Designato anche il Consiglio direttivo con le conferme di Antonio Caroleo, Giovanni Cilione, Antonio Ferrazzo, Vincenzo Insardà, Domenico Luppino, Francesco Ripoli e la novità Giuseppe Talarico, già Presidente della Delegazione di Crotone. Confermati anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Francesco Leone, Carlo Lorusso, Vincenzo Maiellare, Francesco Rhodio e Chiara Zizza, mentre per le cariche di Delegato Assembleare L.N.D. del Comitato Regionale Calabria hanno ottenuto il via libera Ettore Gallo, Giuseppe Labonia, Raffaele Pizzino, Antonio Santacaterina e Giovanni Verduci. Infine, Maria Pia Trapani è diventata la nuova responsabile regionale del Calcio Femminile, mentre Giuseppe Della Torre è stato confermato come responsabile regionale del Calcio a Cinque.

Il Presidente Abete si è soffermato sulla capacità organizzativa del Comitato, “capace di portare avanti le due gambe della LND, quella agonistica e quella sociale, con numerosi eventi organizzati in maniera impeccabile. Siamo in un periodo storico di cambiamenti e difficoltà e nonostante ciò i numeri della LND rimangono importanti. Il merito di questo è senz’altro delle società formate da dirigenti che lavorano per dare al proprio territorio quel supporto sociale prima ancora che sportivo, facendo crescere i nostri giovani in un ambiente sano e formativo”.

Mirarchi ha affermato: “Riparte un nuovo quadriennio e mi auguro prosegua sulla scia di quello precedente che tante soddisfazioni ci ha dato sotto diversi aspetti. Ringrazio le società per aver confermato la squadra del C.R. Calabria e per aver rinnovato la mia designazione alla vicepresidenza dell’Area Sud. Sinergia istituzionale e collaborazione tra le componenti saranno le linee guida per il prossimo quadriennio per mantenere alto il livello del calcio calabrese. I risultati delle nostre Rappresentative giovanili e la collocazione dei nostri giovani atleti nelle rispettive nazionali mi auguro rappresentino un punto di partenza per mantenere solide le nostre fondamenta”.

A seguire è stato il momento che apre la nuova stagione sportiva, la consueta kermesse di presentazione dei calendari dei campionati regionali di Eccellenza e Promozione e Calcio a 5 Serie C 2024/2025. Prima, però, tutte le premiazioni relative alla scorsa stagione, a partire dagli arbitri promossi alla C.A.N. D ed alla C.A.N. 5 salutati da Francesco Filomia, nuovo presidente del C.R.A. Calabria: Calabrò Marco (sez. Reggio Calabria), Filippi Vito (sez. Rossano), Frangella Carlo Alberto (sez. Paola) e Pasqua Enrico (sez. Vibo Valentia) per il calcio a 11; Gionfalo Alessandro (sez. Rossano), Lupinacci Francesco Saverio (sez. Cosenza) e Micino Lorenzo (sez. Cosenza) per il calcio a 5. Successivamente i saluti di rito di Girolamo Mesiti, presidente A.I.A.C. Calabria, con le premiazioni dei tecnici vincitori dei massimi campionati regionali: Claudio Morelli per il Sambiase (Eccellenza), Luca Aloisi per la Rossanese ed Andrea Criaco per l’Ardore (Promozione), Andrea Forte per la Digiesse PraiaTortora (Under 19) nel calcio a 11; Marco De Marchi per il Nausicaa (Serie C1), Walter Pellegrino per l’Icierre Lamezia e Pasquale Praticò per il Real Arangea (Serie C2), Francesco Cundò per il Futsal Fortuna (Under 19) per quel che riguarda il calcio a 5.

Poi, è stata la volta delle società che si sono classificate davanti a tutte nella speciale graduatoria di merito istituita dalla LND per le compagini che hanno utilizzato il maggior numero di giovani, vale a dire Rende (Eccellenza), Soccer Montalto (Promozione A) e Pro Pellaro (Promozione B), seguite dall’intervento di Domenico Fiorino, Coordinatore della Giovane Calabria, il progetto sulle Rappresentative Regionali, che ha introdotto i riconoscimenti per le selezioni che hanno ottenuto risultati sportivi rilevanti nel Torneo delle Regioni 2024: i vice campioni dell’Under 19 calcio a 11, le vice campionesse della Femminile Calcio a 5 ed i Campioni d’Italia dell’Under 19 Calcio a 5. Premiate, infine, tutte le società di calcio e calcio a 5 che hanno conquistato la Coppa Disciplina, con una menzione speciale per l’Icierre Lamezia Under 20 Beach Soccer, vicecampione d’Italia per il secondo anno consecutivo e vincitrice della Coppa Italia 2024. Al termine delle premiazioni, la serata è andata in archivio con la presentazione dei calendari dei massimi campionati regionali di Eccellenza, Promozione e Calcio a 5 Serie C1.