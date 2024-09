Maltempo, appello del sindaco Laura Moschella a Occhiuto e Mancuso: “Gimigliano rischia l’isolamento”

“Gimigliano rischia l’isolamento totale”. Questo il grido di allarme del sindaco Laura Moschella e dell’amministrazione comunale dopo l’ennesima notte insonne trascorsa in giro per le principali arterie provinciali che collegano il paese a Catanzaro e all’hinterland.

In seguito alle piogge torrenziali della scorsa notte si sono infatti verificate due grandi emergenze. La prima riguardante il ponte di contrada Patia: “Dopo 14 anni di chiusura totale e, successivamente a senso alternato con il divieto dei mezzi pesanti, e dopo i proclami politici circa il reperimento dei fondi per il suo consolidamento, nulla ad oggi è stato operativamente realizzato. Questo nonostante i vari incontri, tra cui quello con il Prefetto Enrico Ricci, dove la stessa amministrazione provinciale si impegnava a iniziare i lavori in tempi brevi”. “Si sta attendendo la tragedia finale – incalza il sindaco di Gimigliano – per poi agire? Ognuno si assuma le proprie responsabilità!”.

Al ponte si aggiunge l’atavica situazione della strada provinciale che collega Gimigliano a Porto: “Dopo l’incendio della scorsa estate – sottolinea Moschella – la situazione è precipitata ed è attualmente chiusa da oltre un mese, nonostante le rassicurazioni dei rappresentanti della Provincia di Catanzaro che rimangono purtroppo inermi a osservare la penosa situazione che di fatto isola una Residenza Sanitaria dal collegamento con il centro abitato e con il Capoluogo, senza sottovalutare la presenza della Basilica della Madonna e di attività imprenditoriali”.

“Il quadro si completa – aggiunge Moschella – con la chiusura delle Ferrovie della Calabria che si protrae da oltre un anno con false promesse di riapertura che rimarranno solo un miraggio con conseguenze gravissime per la già debole economia del territorio”.

Da qui l’appello del sindaco al presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto e al presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso: “Ci preoccupiamo del ponte sullo Stretto mentre le aree interne sono in agonia per mancanza di servizi e di collegamenti. La cittadinanza è stanca ed è pronta a scendere in piazza perché la situazione è drammatica ormai da anni e il paese è sotto osservazione per il dissesto idrogeologico anche dal Ministero degli interni”.

Moschella chiede a Occhiuto e Mancuso di intervenire ad un tavolo tecnico che sta per essere chiesto al Prefetto: “C’è urgenza di accelerare i lavori che interessano la tratta delle Ferrovie della Calabria, intervenire sulla strada Gimigliano – Porto assicurando una celere riapertura e l’immediato inizio dei lavori che riguardano il Ponte di contrada Patia”.