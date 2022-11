Concluso il Consiglio regionale, sì alle variazioni dei Bilanci negli enti

Il Consiglio regionale ha i lavori approvando, a maggioranza, alcuni rendiconti e variazioni di Bilancio inseriti all’ordine del giorno. Tra questi, il “Rendiconto esercizio 2020 dell’Azienda Calabria Lavoro”, quello 2021 dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal), i Bilanci di previsione 2022-2024 dell’Azienda Calabria Lavoro” dell’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (Arcea)”. Licenziate anche le modifiche al “Programma azione e coesione (PAC) 2014-2020”, la rimodulazione di alcune schede intervento e relativo piano finanziario del “Piano di Azione e Coesione (PAC) Calabria 2007/2013” e la variazione del piano finanziario della Sezione ordinaria, del Piano di sviluppo e coesione (Psc) della Regione Calabria. L’ordine del giorno è stato completato con l’esame e l’approvazione della proposta di legge, d’iniziativa del consigliere Pasqualina Straface, di Forza Italia, recante: “Promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli”, e la mozione del consigliere Giovanni Arruzzolo (Fi) che interviene “In materia di politiche di contrasto ai fenomeni discriminatori e al fenomeno antisemita”. Riguardo la legge in memoria di Jole Santelli, Pasqualina Straface ha detto che la finalità della normativa “è di continuare a dare attuazione agli ideali e agli indirizzi profusi dalla compianta presidente Santelli, nella propria attività politico istituzionale con riferimento al sostegno e alla diffusione dei principi democratici e solidaristici nonché dei diritti fondamentali. La legge avrà una dotazione di 100 mila euro l’anno per sostenere finanziariamente le iniziative aventi finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, che saranno realizzate dall’Associazione che porta il nome del compianto Presidente e che è stata costituita anche con la partecipazione dei suoi familiari”. La legge è stata approvata all’unanimità dal Consiglio in accoglimento anche dell’invito rivolto dal presidente Occhiuto, secondo il quale “la memoria della parte migliore della Calabria non appartiene ad uno schieramento piuttosto che all’altro, ma a tutta la regione. E tutta la Regione dovrebbe impegnarsi a fare in modo che questa memoria viva ogni giorno nella coscienza dei calabresi”. Considerazioni favorevoli all’approvazione della legge sono state espresse da tutti i consiglieri intervenuti. Amalia Bruni, capogruppo del Gruppo Misto, si è detta favorevole, “per il rapporto nato con Jole Santelli. Senza che ci conoscessimo . – ha detto Bruni – difese il Centro di ricerca neuro genetica di Lamezia Terme”. Ernesto Alecci, del Pd, ha detto che “sarebbe bello che una parte dei fondi previsti dalla legge fosse utilizzata per attivare borse di studio per gli specializzandi in medicina, ed in particolare in oncologia”.