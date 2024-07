Lamezia, iniziativa del PD contro l’Autonomia differenziata, Irto: “Pronti a una grande battaglia per abrogare la legge”

LAMEZIA TERME/ “Noi vogliamo dire no all’autonomia differenziata, l’abbiamo fatto in Parlamento, l’abbiamo fatto in giro per il Paese nei mesi scorsi, adesso che questa sciagurata legge è stata approvata, noi inizieremo una grande campagna per la raccolta delle firme, ma soprattutto stiamo anche stimolando i Consigli regionali a impugnare l’autonomia differenziata”. Lo ha detto il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Pd calabrese, a margine di un’iniziativa del partito a Lamezia Terme. “Lo stiamo facendo in tutta Italia – ha aggiunto Irto – e lo faremo anche in Calabria, dove c’è una particolarità, perché in Calabria il Pd e il centrosinistra presenteranno la proposta di impugnativa sull’autonomia differenziata da parte del Consiglio regionale. In questo caso sfidiamo Occhiuto che si è detto prima a favore, ha fatto una piroetta e adesso dice che è contrario. Ora l’occasione per gettare la maschera, sostenere e approvare la mozione del Pd e quindi impugnare la legge sull’autonoma differenziata che, come è noto e come dicono tutti gli studi fatti spaccherà l’Italia, dividendo il Mezzogiorno dal resto del Paese. E per la Calabria sarà una botta micidiale. Tutto questo è inaccettabile, per noi serve l’unità dell’Italia. Serve un Paese in cui il Sud sia una risorsa e non un qualcosa da mollare e abbandonare”. “Su questo – sottolinea il parlamentare e segretario del Pd calabrese – continueremo a mobilitarci in maniera forte come partito nelle aule dei Consigli regionali con le mozioni che stiamo presentando in tutta Italia ma anche con i banchetti e con l’avvio di una imponente e grande raccolta firme per arrivare al referendum”.