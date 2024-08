Il presidente di Unindustria Calabria, Ferrara: “Positivo il raddoppio delle risorse per la Zes”

“Il raddoppio delle risorse per il credito d’imposta Zes rappresenta il riconoscimento della proattività delle imprese che hanno manifestato la volontà di investire nel Mezzogiorno”. E’ quanto afferma Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria in relzione alla approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dell’incremento a 3,2 miliardi di euro delle risorse a disposizione delle imprese che intendono accedere al credito d’imposta per gli investimenti nell’area della Zes Unica del Mezzogiorno. “Accogliamo quindi con soddisfazione – aggiunge Ferrara – la decisione nata su proposta del ministro per il Sud, Raffaele Fitto, con cui il Governo ha evidentemente ravvisato gli estremi della ragionevolezza e della fondatezza nella precisa richiesta del mondo confindustriale veicolata innanzitutto dal vicepresidente con delega alle Politiche strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno, Natale Mazzuca. La notizia, senza dubbio positiva, rimette in carreggiata l’intero impianto della Zes Unica, già reso più efficace dall’approvazione del Piano strategico che definisce i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo del Paese attraverso la Zes”. “E c’è una terza notizia da accogliere con favore – sostiene il presidente degli industriali calabresi – ed è quella relativa alla nomina, da parte dello stesso ministro Fitto, di Giosy Romano al coordinamento dell’Unità di missione della Zes Unica per il Mezzogiorno: Romano, che alla guida della Zes calabrese ha dimostrato in pochissimi mesi grandi capacità tecniche e predisposizione al confronto diretto con imprese e sindacati, è l’uomo giusto per affrontare la complessa ma sicuramente affascinante sfida posta dalla Zes Unica. Al neo-commissario Romano giungano quindi gli auguri di buon lavoro da parte di Unindustria Calabria”. Valutazione positiva sul raddoppio delle risorse pe il credito d’imposta nella Zes arriva anche dal presidente di Confindustria Cosenza, Giovan Battista Perciaccante: “Salutiamo con favore la decisione del Consiglio dei Ministri che ha annunciato il raddoppio delle risorse disponibili per il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella Zes unica del Mezzogiorno nel periodo dal primo di gennaio al 15 novembre 2024 precisando che l’incremento dei fondi a disposizione, che passano da 1,6 miliardi di euro a oltre 3,2 miliardi si associa alla possibilità di poter attingere ad ulteriori fondi all’interno dei programmi della coesione europea 2021-2027, con le opportune verifiche del caso”.