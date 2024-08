Per la Bcc Mediocrati una “semestrale” oltre le attese: crescita del 34,65% rispetto al dato di 12 mesi fa

Cresce la fiducia del territorio nei confronti della BCC Mediocrati che anche nel primo semestre 2024 ottiene risultati che vanno oltre le attese, con un utile netto di 3,830 milioni di euro, in crescita del 34,65% rispetto al dato di 12 mesi fa. Dal 1° gennaio ad oggi, la Banca di Credito Cooperativo aderente al Gruppo Iccrea, presente con 25 filiali in provincia di Cosenza, ha visto entrare più di 100 nuovi soci. In totale, i soci della BCC Mediocrati sono 5.757. Trascinata dalla fiducia delle comunità in cui è presente, cresce di 11 milioni di euro la Raccolta complessiva delle filiali. In continuo aumento anche gli Impieghi vivi, che aumentano di oltre 10 milioni di euro al 30 giugno. E il trend continua, se si considera che alla data odierna (9/8/24) la crescita supera i 21 milioni di euro (circa il 4,30% in più rispetto al 31.12.2023). “Crescono gli affidamenti al mondo delle imprese locali -è il commento del direttore generale della BCC Mediocrati, Rosario Altomare- cosa che fa ben sperare. Non manca il supporto alle famiglie, con un occhio sempre più attento alla sostenibilità. Da questo punto di vista, stiamo mettendo tanto impegno per formare e informare i nostri clienti ed assisterli in questa delicata fase di transizione, ma la strada da fare è ancora lunga”. “Se consideriamo la nascita della Mutua Mediocrati Sant’Umile e tutte le iniziative sociali che incarnano la natura differente del nostro essere banca, possiamo considerare straordinari questi risultati. Noi siamo una banca che ricerca l’utile per dare sempre più attenzione alle persone, alle aziende e ai valori che il movimento cooperativo porta avanti da oltre un secolo – ha detto il presidente di BCC Mediocrati, Nicola Paldino (nella foto) – e, pur nella difficoltà di tenere in vita tutte le filiali, non abbandoniamo il territorio che presidiamo anche installando aree self e bancomat evoluti che spesso inauguriamo in località prive di ogni tipo di servizio bancario, come ci apprestiamo a fare nei comuni di San Lucido, San Demetrio Corone e Altilia”.