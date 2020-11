Diluvio di gol sul Catanzaro, la Ternana trionfa 5 a 1

di RTC SPORT NEWS

Autentico trionfo per la Ternana, autentico naufragio per il Catanzaro nella prima sfida contro un avversario di alto spessore come evidenzia la sua classifica. Allo Stadio Libero Liberati finisce come peggio non poteva per la squadra del presidente Noto, seppellita di gol dagli umbri rossoverdi di mister Lucarelli. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa si è scatenata la furia delle fere che ha letteralmente travolto la squadra giallorossa calabrese e ha chiuso qualunque pratica. La difesa delle aquile ha sbandato paurosamente dopo la seconda rete umbra e l’undici rossoverde ha saputo approfittarne potendo contare su calciatori navigati.

PRIMO TEMPO

Come detto, nella prima parte l’incontro è stato equilibrato, le due squadre hanno provato a superarsi. Gli umbri avanti al 17′, rete di Partipilo. Mister Calabro si agita dalla panchina ed opera alcuni cambi: fuori Altobelli e Contessa per Verna e Di Massimo. Le sostituzioni fruttano il pari in quanto è proprio Di Massimo a procurarsi un fallo in area e a guadagnarsi il rigore. Dagli undici metri ancora una volta puntuale e preciso Massimiliano Carlini che fa 1 a 1 spiazzando Iannarilli. Dopo il pari raggiunto, il Catanzaro prende coraggio e fiducia e mette paura alla Ternana. Su rifornimento dal fronte destro, la sfera giunge a Fazio che per due volte si presenta davanti a Iannarilli: ci prova col destro ed il guardiano rossoverde lo mura, la palla ancora sul piede dell’ex che conclude ma non trova altro che l’esterno della rete.

SECONDO TEMPO

Dopo l’intervallo accade l’imponderabile. La Ternana rovescia l’equilibrio nel giro di pochi minuti ed inizia a comandare le operazioni, il Catanzaro invece appare piu’ svuotato rispetto ai primi 45 minuti. Al 52′ il primo episodio chiave. Falletti riceve palla in mezzo ed opta per una conclusione da lontano che trova una deviazione che risulta fatale, Branduani fuori causa. Dopo 7′ la Ternana arrotonda ulteriormente con la rete di Palumbo. Un uno-due micidiale che non ha lasciato tempo al Catanzaro neppure di accennare una minima reazione. Buio pesto per le aquile calabresi. L’allungo decisivo al 65′. Lo scatenato Falletti si destreggia sulla sinistra, si accentra e scarica per il piattone di Raicevic che lascia Branduani di sasso, 4 a 1. Per il Catanzaro è notte fonda ma la disfatta non è ancora completa, in quanto la Ternana guadagna al 92′ un calcio di rigore di cui si occupa Ferrante. L’attaccante trova l’angolino e si sblocca dopo un periodo difficile. Trionfo per i rossoverdi che rimangono primi a piu’ uno sul Teramo vittorioso a Pagani, per il Catanzaro un mesto ritorno in Calabria con le pive nel sacco dopo l’eliminazione in Coppa Italia a Genova ed il diluvio di reti subito nel disastroso secondo tempo al “Liberati”.